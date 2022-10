Carnet noir : Mike Birch est décédé

Plus de 60 traversées de l'Atlantique pour Birch

Triste hasard du calendrier. Ce mercredi, à onze jours du coup d’envoi de la douzième Route du Rhum, le vainqueur de la toute première édition, Mike Birch, est décédé, à six jours de son 91eme anniversaire. C’est Le Télégramme de Brest qui a dévoilé l’information, précisant que le natif de Vancouver est mort dans son sommeil à Brech, dans le Morbihan, un peu plus d’un an après avoir été rapatrié du Canada par sa femme (française) en raison de ses soucis de santé., en devançant de seulement 98 secondes Michel Malinovsky (Kriter V) après un peu plus de 23 jours de course.Il a ensuite pris part à cette mythique course à six reprises, jusqu’en 2002 (il avait alors 70 ans et a terminé 9eme), mais n’est monté qu’une fois sur le podium : troisième en 1982. Mike Birch a également pris part à des Transats Anglaises, et a notamment remporté Monaco - New York en 1985 et Lorient - St-Barth - Lorient en 1989, mais n’a en revanche jamais participé au Vendée Globe, lui qui préférait les traversées de l’Atlantique (entre 60 et 80 durant sa vie !) au tour du monde.« Je suis allé de métier en métier car je ne voulais pas faire la même chose tous les jours, je voulais être libre », confiait-il au Télégramme il y a quatre ans, peu après la sortie de son roman "J'ai chevauché les océans". Nul doute que les organisateurs de la Route du Rhum et les nombreux skippers qui seront présents au départ à St-Malo lui rendront un bel hommage la semaine prochaine.