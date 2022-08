Canoë-kayak - Championnats d'Europe : Le K4 masculin français en bronze

Le K4 masculin français en bronze à Munich ! L’équipage tricolore formé par Guillaume Burger, Maxime Beaumont, Quilian Koch et Guillaume Le Floch a gagné le droit de monter sur la boite ce samedi en milieu de journée. Déjà auteurs d’une troisième place de leur série vendredi pour se qualifier pour la finale, les protagonistes ont accompli la même performance dans cette course décisive derrière l’Allemagne, qui avait déjà dominé sa série la veille, et la Slovaquie, vainqueur de la demi-finale ce samedi matin. Ce sprint final a vu les kayakistes de l’Hexagone s’emparer du bronze pour moins d’un centième de seconde au profit de leurs homologues hongrois, au parc de régate de Oberschleißheim.

Pas d'autre médaille française samedi

Un écart si faible que les Français ne se savaient pas s'ils étaient sur le podium une fois avoir avalé les 500 mètres. « Je suis un peu au perchoir, de la position où je suis censé le mieux voir. La seule sensation qu’on avait, c’est qu’on avait battu les équipages qui étaient autour de nous. On était content de la course mais dans le flou complet. Je m’interdisais même de penser qu’on était sur le podium, par peur d’être déçu. Alors quand sur le bord, on nous a crié qu’on était troisième, ça explose partout. C’est super », a confié Guillaume Berger, la médaille autour du cou pour France Télévisions. Dans les autres finales du jour, Adrien Bart a pris la cinquième place sur K1 1000 m. Eugénie Dorange et Axelle Renard se sont classées sixièmes du C2 500 m, tout comme Manon Hostens et Léa Jamelot sur K2 500 m. Toujours dans l’exercice du K4, l’équipage tricolore féminin tentera lui aussi de s’adjuger une breloque. La finale se tiendra ce dimanche à 14h26.