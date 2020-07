Bubka, Conte, Azarenka : Les 31 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Évenement

1994 : Un nouveau record du monde pour Bubka



Le 31 juillet 1994, Serguei Bubka signe sa dernière marque historique en passant 6,14 m en plein air, lors d’un meeting à Sestrières. Une barre qui tient toujours 26 ans plus tard.

Naissances

Antonio Conte (football) né en 1969



Durant sa carrière de joueur, Antonio Conte a principalement joué à la Juventus, club avec lequel il a notamment remporté une Ligue des Champions, une Coupe de l’UEFA, cinq titres de champion d’Italie et une Coupe d’Italie. Il fut à plusieurs reprises nommé capitaine de cette équipe, entre 1996 et 2001. Reconverti en entraîneur, il coach la Juventus durant trois saisons entre 2011 et 2014, remportant à chaque fois le titre de champion. Il est par la suite sélectionneur de l’Équipe d’Italie d’août 2014 à juillet 2016, emmenant notamment la sélection jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2016. Il s’engage par la suite avec Chelsea et devient champion d’Angleterre pour sa première saison sur le banc des Blues. Depuis juillet 2019, Antonio Conte est l’entraîneur de l’Inter Milan.



Victoria Azarenka (tennis) née en 1989



Professionnelle depuis 2003, elle est la première joueuse biélorusse de l’histoire à atteindre la première place au classement WTA (en 2012) et à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple à la suite de sa victoire à l’Open d’Australie en 2012.

Elle totalise vingt titres en simple sur le circuit WTA, dont deux en Grand Chelem, ayant remporté à nouveau l’Open d’Australie en 2013. En double, elle a remporté huit titres WTA et a atteint de nombreuses autres finales, dont plusieurs en Grand Chelem.