Brest Atlantiques : Trimaran Macif s'offre la deuxième place

[2EME PLACE 🏆]

Le @trimaranMACIF a passé la ligne d'arrivée de #BrestAtlantiques à 7h43 après 31 jours 20 heures 43 minutes de course ! Ils prennent donc la 2nde place du classement !

Plus d'infos : https://t.co/v8SCHUeIqA pic.twitter.com/4TuhNMQVql

— Brest Atlantiques (@Batlantiques) December 7, 2019

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Abandon :

Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) deuxième en 31 jours, 20 heures, 43 minutes, 50 secondesActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 52,21 milles de l'arrivéeSodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course