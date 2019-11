Brest Atlantiques : Pas de changement, mais de la casse

[#BrestAtlantiques]

🔊 "On naviguait relativement vite dans le sud-ouest du Cap-Vert lorsque nous avons percuté un OFNI."@francoisgabart nous explique le rôle du safran de la coque centrale endommagé dans la nuit de vendredi à samedi sur le #trimaranMACIF. pic.twitter.com/yvuXADiO1g

BREST ATLANTIQUES

Classement au pointage de 12h00 - Lundi 11 novembre 2019

2- Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 171,11 milles du leader3- Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 2754- Actual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 520,76