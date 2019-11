Brest Atlantiques : Maxi Edmond de Rothschild réalise une belle opération

BREST ATLANTIQUES

Classement au pointage de 16h00 - Vendredi 15 novembre 2019

1- Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas, Charles Caudrelier et Yann Riou) à 8 540,82 milles de l'arrivée

2- Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 46,9 milles du leader

3- Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 109,17

4- Actual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 187,89