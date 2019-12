Brest Atlantiques : Maxi Edmond de Rothschild attendu mercredi

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Abandon :

Sauf avarie, Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) devrait remporter la première édition de la Brest Atlantiques ce mercredi. L'Ultim a dépassé la latitude des îles Canaries et file désormais vers les Açores, avec environ 900 milles d'avance sur ses deux poursuivants Trimaran MACIF (François Gabart et Gwénolé Gahinet) et Actual Leader (Yves Le Blevec et Alex Pella) qui sont très proches et qui ont décidé de contourner le Cap Vert en prenant bien plus à l'Ouest que ne l'avait fait le leader. Ils devraient quant à eux arriver vendredi ou samedi prochain.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 887,53 milles du leaderActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 905,19Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course