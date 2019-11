Brest Atlantiques : Maxi Edmond de Rothschild reste en tête

La dépression n'en finit pas d'éprouver les concurrents ! 🌊

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Classement au pointage de 16h00 - Dimanche 17 novembre 2019



La traversée de l’Atlantique dans l’Hémisphère Sud se poursuit pour les quatre multicoques engagés dans la course Brest Atlantiques. Après le passage au large de Rio de Janeiro, les concurrents ont pris la direction du Cap avant d’entamer la remontée prévue vers Brest pour la dernière ligne droite. Après avoir compté près de 200 milles d’avance, le Maxi Edmond de Rothschild du trio Franck Cammas-Charles Caudrelier-Yann Riou maintient le Trimaran Macif de François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy à un peu plus de 100 milles avant le passage au large de Sainte-Hélène. Sodebo Ultim 3, avec Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Keruzoré reste à portée alors qu’Actual Leader, de Yves Le Blévec, Alex Pella et Ronan Gladu, voit l’écart se creuser au-delà des 300 milles.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 103,4 milles du leaderSodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 222,8Actual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 339,7