Brest Atlantiques : Macif nouveau dauphin

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Abandon :

Trimaran MACIF (François Gabart et Gwénolé Gahinet) occupe désormais la deuxième place de la Brest Atlantiques, après avoir dépassé Actual Leader (Yves Le Blevec et Alex Pella). Les deux bateaux en ont terminé avec le Pot au Noir et sont au sud du Cap Vert, que le leader Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) a dépassé samedi matin. Il devrait arriver à Brest mercredi.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 586,38 milles du leaderActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 718,03Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course