Brest Atlantiques : Macif et Actual Leader toujours à la lutte

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Trimaran MACIF (François Gabart et Gwénolé Gahinet) et Actual Leader (Yves Le Blevec et Alex Pella) sont désormais à moins de 1000 milles de l'arrivée de la Brest Atlantiques, et ils vont lutter jusqu'au bout pour terminer à la deuxième place, derrière Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier), vainqueur mercredi. Les deux bateaux, qui sont actuellement au nord des Açores, sur la même latitude que le nord de l'Espagne, étaient séparés par moins de 80 milles au pointage de midi. Ils arriveront à Brest entre vendredi soir et samedi en début d'après-midi, en fonction de la météo.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 870,60 milles de l'arrivéeActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 947,07Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course