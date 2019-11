Brest Atlantiques : Les bateaux approchent du Cap

VOILE / BREST ATLANTIQUES

La flotte de la Brest Atlantiques va atteindre Le Cap (Afrique du Sud), dernière étape de la course avant le retour vers Brest, ce mercredi. Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) est toujours en tête, même si Trimaran MACIF (François Gabart et Gwénolé Gahinet) leur ont repris 20 milles en 24 heures. Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville et Jean-Luc Nélias), actuellement quatrième, va faire escale jeudi au Cap afin de réparer l'arrière du flotteur.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 125,1 milles du leaderActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 194,2Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 270,6