Brest Atlantiques : Le triomphe de Cammas et Caudrelier

Et maintenant, le tour du monde !



[VICTOIRE 🏆]@Gitanateam a passé la ligne d'arrivée de #BrestAtlantiques à 10h24 après 28 jours 23 heures 24 minutes de course ! BRAVO à eux !

Plus d'infos : https://t.co/5HI9zNWjTO pic.twitter.com/cmQYXzFtWc

— Brest Atlantiques (@Batlantiques) December 4, 2019

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Abandon :

La Brest Atlantiques tient son premier vainqueur ! La course réservée aux bateaux Ultim (32m de long sur 23m de large) reliant Brest à Brest en passant par Rio de Janeiro (Brésil) et Le Cap (Afrique du Sud) a été remportée ce mercredi parLe duo (accompagné du media man Yann Riou) a parcouru un total de 17 084 milles, à 24,57 nœuds de moyenne. Cette large victoire (leurs poursuivants devraient arriver vendredi ou samedi) ne souffre d’aucune contestation, tant Maxi Edmond de Rothschild a démontré sa supériorité durant la majeure partie de la course. L’Ultim a pris la tête de la course dès la deuxième nuit, jusqu’au septième jour et l'escale technique à Salvador de Bahia au Brésil pour réparer la dérive.Au pointage de 4h ce mercredi matin, Trimaran MACIF (François Gabart et Gwénolé Gahinet) et Actual Leader (Yves Le Blevec et Alex Pella) étaient à environ 1800 milles, au coude à coude au large des Açores. Ils en ont encore pour deux à trois journées de mer.« Les océans rapetissent avec ce genre de bateau, cette course a été un bon test pour l’éprouver, on a vu ce qui pouvait casser, ce qui était fatigué et les choses à améliorer, c’était vraiment une course intéressante pour préparer les tours du monde », a réagi Franck Cammas un peu avant l’arrivée. Le tour du monde en Ultim est en effet la prochaine étape pour ces géants des mers. Cela devrait être pour 2023 !Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 1 773, 37 milles de l'arrivéeActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 1 831,91Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course