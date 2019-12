Brest Atlantiques : La course se termine avec l'arrivée d'Actual Leader

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Abandon :

Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) deuxième en 31 jours, 20 heures, 43 minutes et 50 secondesActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) troisième en 32 jours, 1 heure, 29 minutes et 22 secondesSodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) le vendredi 22 novembre après 17 jours de course