Brest Atlantiques : Frayeur pour Cammas et Caudrelier

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Après avoir passé Le Cap, dernier point de passage obligé de la Brest Atlantiques, mercredi soir, le leader Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) a entamé la remontée vers Brest, en longeant la Namibie. L'Ultim est toujours en tête avec désormais 300 milles d'avance sur Macif et Actual Leader, qui sont quasiment bord à bord, mais il s'est fait une grosse frayeur. "On est stressés par les collisions. Cette nuit, on a tapé quatre-cinq morceaux de je ne sais pas quoi, donc c’est plutôt ça qui nous inquiète. On a hâte de s’écarter des côtes qui sont très poissonneuses, il y a aussi des troncs de bois. Cette nuit, on a cru que la course allait s’arrêter, on n’a rien mais c’est un miracle », a fait savoir Caudrelier lors de la vacation du jour. La quatrième bateau de la course, Sodebo, est en revanche toujours au Cap pour réparer un problème sur le flotteur tribord.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 297,37 milles du leaderActual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 301,09Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 745,95