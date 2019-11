Brest Atlantiques : Embouteillage dans le port du Cap

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Maxi Edmond de Rothschild (Franck Cammas et Charles Caudrelier) est le premier Ultim de la Brest Atlantiques à avoir rallié Le Cap (Afrique du Sud), dernier point de passage obligé de la course avant la remontée vers Brest, mercredi soir. Il a devancé Trimaran Macif de huit heures,. Yves Le Blevec et Alex Pella, sur Actual Leader, en ont profité pour prendre la deuxième place, et comptent 195 milles de retard sur Cammas et Caudrelier au pointage de 16h00. Enfin, Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville et Jean-Luc Nélias) a lui aussi fait escale, et a d'ailleurs croisé Macif dans le port du Cap, pour "vérifier le bateau et savoir si, suite aux trois chocs qu’on a eus sur nos trois safrans différents, l’intégrité du bateau était confirmée pour la suite du parcours".Actual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 195,11 milles du leaderTrimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 235,56Sodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 316, 79