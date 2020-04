Bobby Moore, USK Prague, Sugar Ray Robinson : Les 12 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2015 : La surprise Prague en Euroligue féminine



L’équipe tchèque de l'USK Prague crée la surprise en remportant son premier titre de championne d’Europe de basketball féminin, grâce à sa victoire en finale (72-68) face à la formation russe d’Ekaterinbourg.

Naissances

Bobby Moore (football) né en 1941



Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football, Booby Moore est le capitaine de l’équipe d’Angleterre victorieuse à domicile lors de la Coupe du Monde 1966. Il compte 108 sélections entre 1961 et 1973. Fidèle à son club de West Ham durant 18 saisons, Moore permet aux Hammers de remporter la FA Cup en 1964, et la Coupe d'Europe des Clubs Champions en 1965. Il décède le 24 février 1994.



Chad Le Clos (natation) né en 1992



Ce nageur sud-africain est champion olympique du 200m papillon et médaillé d’argent du 100m papillon aux Jeux de Londres 2012 puis médaillé d’argent du 200m nage libre et du 100m papillon aux Jeux de Rio 2016. En plus de son titre de champion olympique, Chad Le Clos est aussi champion du monde de natation des 100m et 200m papillon en 2013 puis champion du monde de natation du 100m papillon en 2015 ainsi que du 200m papillon en 2017.

Décès

Sugar Ray Robinson (boxe) décédé en 1989



Boxeur professionnel entre les années 1940 et les années 1960, Sugar Ray Robinson est considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire. Champion du monde poids welters de 1946 à 1950, l’américain fut aussi champion du monde poids moyen à cinq reprises. Plusieurs titres honorifiques lui reviennent à la fin de sa carrière. Désigné « plus grand boxeur du 20eme siècle » par l’agence Associated Press, il est nommé en 2007 « plus grand boxeur de l’histoire » d’après le site Internet de la chaîne américaine ESPN.