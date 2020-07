Bleuets, Astana, De Rossi : Les 24 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2007 : Le scandale Astana



L’équipe cycliste Astana annonce qu’elle a décidé de quitter le Tour de France et d’exclure son coureur, après qu’Alexandre Vinokourov fut contrôlé positif aux tests antidopage samedi 21 juillet à l’issue du contre-la-montre individuel qu’il a remporté à Albi.



2016 : Les Bleuets sur le toit de l’Europe



Emmenée par des joueurs tels que Kylian Mbappé, Marcus Thuram ou encore Lucas Tousart, l’équipe de France U19 décroche à Hoffenheim en Allemagne le titre européen de la catégorie en dominant en finale l’Italie sur le score de 4 buts à 0.







Jacques Fouroux (rugby) né en 1947



Évoluant au poste de demi de mêlée, Jacques Fouroux est le capitaine de l’équipe de France qui réalise le Grand Chelem lors du Tournoi des Cinq Nations 1977 en alignant les quinze mêmes joueurs lors des quatre rencontres. Il se reconvertit après sa retraite en tant qu’entraîneur, notamment pour l’équipe de France de 1981 à 1990 avec laquelle il remporte le Grand Chelem en 1981 et en 1987 et dispute la finale de la première Coupe du monde en 1987. Entraîneur du FC Grenoble, et alors en conflit avec la FFR, il se voit privé du titre de champion de France 1993 à la suite d’une finale polémique. Il décède le 17 décembre 2005 des suites d’une crise cardiaque.



Daniele De Rossi (football) né en 1983



Champion du monde en 2006, De Rossi acquiert une reconnaissance internationale pour son attachement sans faille et sa loyauté envers l’AS Rome, à l’instar du légendaire Francesco Totti. Les carrières et la renommée des deux hommes sont d’ailleurs étroitement liées, représentant deux symboles de fidélité parmi les plus célèbres de l’histoire du sport. Disputant respectivement leur 25eme et 16eme saison professionnelle dans l’équipe durant la saison 2016-2017, les deux joueurs ont presque tout vécu ensemble. Daniele De Rossi a également une grande histoire avec l’équipe d’Italie : outre sa victoire en Coupe du monde en 2006, il est le 4eme joueur le plus capé de l'histoire des Azzurri avec 117 sélections ainsi que le milieu de terrain le plus prolifique depuis 1930 avec 21 buts. Vice-champion d'Europe en 2012, il est nommé dans l'équipe type de la compétition. Il prend officiellement sa retraite de joueur le 6 janvier 2020 après une dernière expérience du côté de Boca Juniors en Argentine.