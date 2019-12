Biathlon - Sprint du Grand-Bornand (H) : La victoire pour Doll, le podium pour Fillon-Maillet

Le gratin du biathlon mondial a rendez-vous en France ce week-end. Les Français étaient particulièrement attendus pour cette étape de Coupe du Monde à domicile. Mais le bilan n'a pas été aussi flamboyant qu'à Östersund. Heureusement, Quentin FIllon-Maillet a sauvé l'honneur tricolore en terminant avec une belle troisième place. Parti à la fin, le Français a réalisé un sans-faute sur le pas de tir et a assuré sur les skis pour s'intercaler entre les frères Boe. Le biathlète de 27 ans a bouclé son 10km à 11"3 du vainqueur du jour, Benedikt Doll mais devant le leader de la Coupe du Monde, Johannes Boe. Il faut dire que le Norvégien a commis une faute à chaque passage sur le pas de tir. De quoi lui faire abandonner tout espoir de podium malgré des temps incroyables sur les skis.

Un deuxième tir fatal pour Desthieux, Fourcade et Jacquelin

Car dans un sprint aussi court que celui organisé au Grand-Bornand, la moindre pioche se paye cash. Il n'y avait aucun droit à l'erreur sur un pas de tir où les conditions étaient excellentes. Les Français en ont fait l'expérience. Bien partis avec les premiers dossards, Simon Desthieux, Martin Fourcade et Emilien Jacquelin ont tout perdu en quelques instants. Devant une foule acquise à leur cause, ils ont d'abord assuré sur le tir couché. Mais quand il a fallu passer au tir débout, les trois Français qui étaient bien partis pour réaliser un nouveau carton plein ont eu des difficultés. Une faute pour Desthieux, deux pour Fourcade et Jacquelin. Les trois compatriotes voyaient le podium s'envoler au moment où ils s'élançaient sur l'anneau de pénalité. Un scénario cruel dont a su profiter Benedikt Doll. Les Norvégiens ont aussi été à la fête avec quatre athlètes dans le top 10. Rageant. Au bout de l'effort, Simon Desthieux a tout de même assuré une belle huitième place quand Fourcade et Jacquelin ont respectivement terminé 12eme et 20eme. Tout n'est donc pas perdu pour la poursuite prévue ce week-end. Une nouvelle occasion pour les Tricolores de briller à la maison.



COUPE DU MONDE (H) / SPRINT D'ANNECY-LE GRAND BORNAND (FRANCE)

Classement final (10km) – Jeudi 19 décembre 2019

1- Benedikt Doll (ALL) en 23'22"1 (0 faute)

2- Tarjei Boe (NOR) à 9"4 (0)

3- Quentin Fillon-Maillet (FRA) à 11"3 (0)

4- Johannes Boe (NOR) à 14"8 (2)

5- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 15"0 (0)

6- Johannes Dale (NOR) à 26"7 (0)

7- Dominik Windisch (ITA) à 28"0 (0)

8- Simon Desthieux (FRA) à 36"4 (1)

9- Lukas Hofer (ITA) à 37"1 (1)

10- Julian Eberhard (FRA) à 40"5 (2)

...

12- Martin Fourcade (FRA) à 46"9 (2)

20- Emilien Jacquelin (FRA) à 1'06" (2)

35- Fabien Claude (FRA) à 1'28"8 (2)

59- Antonin Guigonnat (FRA) à 2'09"8 (4)