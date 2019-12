Biathlon - Sprint du Grand-Bornand (F) : Braisaz s'offre un podium à domicile

Les Bleues et Wierer terminent loin



OUI JUSTINE !!

Première place provisoire pour Justine Braisaz ! Superbe course de la Française ! 🇫🇷💪#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/Lozr59HgHN



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 20, 2019

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DU GRAND-BORNAND (FRANCE)

Classement final (7,5km) - Vendredi 20 décembre 2019

Justine Braisaz (FRA) à 6"2 (0)

Julia Simon (FRA) à 46"7 (1)

Victorieuse de sa première épreuve de Coupe du Monde il y a deux ans au Grand-Bornand, Justine Braisaz a bien failli remettre ça ! A domicile, la biathlète française a terminé deuxième du sprint (7,5km) ce vendredi, avec seulement six secondes de retard sur Tiril Eckhoff. Auteure d’un sans-faute, Braisaz n’a rien pu faire face à la vitesse de la Norvégienne, qui a pourtant commis une erreur sur son tir debout et qui ne pointait qu’à la 24eme place à l’issue de ce premier tir (Braisaz 7eme). « Tiril a skié très vite. C’est cool, ça va faire une belle poursuite demain. C’était une très belle course, avec le plein. J’ai fait un tir plutôt correct, dans les temps, j’ai géré ma course d’une belle manière. Cette onde du public tout au long de la piste me donne beaucoup de plaisir », a réagi Braisaz au micro de La Chaîne L’Equipe.Grâce à deuxième place, la Française pourra clairement viser la victoire sur la poursuite (10km) samedi. La troisième place est revenue à la Tchèque Marketa Davidova (0 faute), qui a terminé à 20 secondes et demie d’Eckhoff. Une autre Française a terminé dans le Top 10, en la personne de Julia Simon, huitième à 47 secondes (1 faute). Les autres Bleues ont terminé au-delà de la 35eme place. A noter également l’échec de Dorothea Wierer, seulement 22eme à 1’20 de la gagnante.2-3- Marketa Davidova (RTC) à 20"5 (0)4- Svetlana Mironova (RUS) à 22"5 (0)5- Denise Herrmann (ALL) à 29"76- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 31"7 (1)7- Iryna Kryuko (BIE) à 44"9 (0)8-9- Olena Pidhrushna (UKR) à 47"1 (0)10- Paulina Fialkova (SLQ) à 48"8 (1)...39- Chloé Chevalier (FRA) à 1'47"5 (0)43- Caroline Colombo (FRA) à 1'50"5 (2)62- Célia Aymonier (FRA) à 2'18"6 (4)78- Anaïs Bescond (FRA) à 2'55"8 (4)...