Biathlon - Sprint d'Oberhof (H) : La joie de Martin Fourcade et d'Emilien Jacquelin

Jacquelin : « C’est beaucoup de joie »

Un mois après le quadruplé mémorable des Bleus sur l'individuel d'Östersund (Suède), les Français ont encore été à l'honneur, ce vendredi à Oberhof (Allemagne), avec le succès de Martin Fourcade devant Emilien Jacquelin. Après ce doublé, les deux hommes ne boudaient pas leur plaisir au micro de La Chaîne L'Equipe. Le septuple champion du monde se réjouissait notamment d'avoir su profiter de l'absence de Johannes Boe pour retrouver les sommets. « C’est un vrai plaisir aujourd’hui, savourait le Catalan. Ça a été une course pleine sur la gestion et sur le tir donc je suis très satisfait. Les sensations n’étaient pas incroyables ces derniers jours. Malgré ça, j’ai réussi à bien élever mon niveau. Avec les conditions, qui étaient très compliquées, j’avais besoin d’être à deux cent pour cent concentré sur ce que j’avais à faire. Je suis très content de ma course, du début à la fin. Avec l’absence de Johannes, je savais qu’il n’y avait pas besoin de partir aussi vite sur le premier tour. D’habitude, il nous met une énorme pression sur le premier tour, et pour espérer, il faut un peu rentrer dans son jeu. Sans sa présence, je savais que je pouvais gérer ma course un peu à ma manière. C’est une leçon et un apprentissage pour la suite. »La suite, ce sera notamment cette mas start de dimanche en Allemagne, où Fourcade pourrait prendre les commandes du classement général de la Coupe du Monde. « Ça serait un grand plaisir, comme ça l’avait été à Hochfilzen. J’espère que je continuerai sur cette lancée dimanche pour aller chercher le dossard jaune. » Deuxième derrière son illustre compatriote, Jacquelin était lui aussi très heureux, après ce troisième podium pour lui depuis le début de la saison, et le troisième en carrière également. « Aujourd’hui (vendredi), c’était un très bon jour. C’est génial de faire mon troisième podium individuel, c’est beaucoup de joie. »