Biathlon - Sprint d'Oberhof (F): T.Boe revient sur son incroyable bévue

T.Boe : « Que voulez-vous que je fasse ? Que je pleure ? »



😬🇳🇴 Tarjei Boe a oublié de faire son anneau de pénalité... Mais a fait demi-tour !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/QNExZydoIg

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 10, 2020

Est-ce l'absence de son frère Johannes, déjà auprès de sa compagne dans l'attente de la naissance de son premier enfant, qui a perturbé à ce point Tarjei Boe, vendredi lors du sprint hommes d'Oberhof (Allemagne), comptant pour la Coupe du Monde de biathlon ? Toujours est-il que le Norvégien a commis lors de cette première épreuve masculine du week-end une bévue très rare, surtout à ce niveau. A la sortie du deuxième tir, T.Boe a ainsi foncé droit devant en direction de la descente sans s'arrêter sur l'anneau de pénalité alors qu'il avait raté une de ses cinq balles. Un oubli dont le grand frère de Johannes Boe ne s'est pas tout de suite rendu compte. Et lorsque cela a été le cas, il a été contraint de revenir sur ses pas et d'emprunter le parcours dans le mauvais sens (ce qui est interdit) pour s'acquitter de ce tour de pénalité. Dans la manoeuvre, le toujours dauphin de son petiot frère au classement général de la Coupe du Monde a perdu beaucoup de temps. Sans compter qu'en cas de réclamation de l'un de ses concurrents, il sera disqualifié de ce sprint qu'il a terminé à la 24eme place, à près de deux minutes du vainqueur Martin Fourcade.Une mésaventure sur laquelle le distrait du jour est revenu ensuite au micro de La Chaîne L'Equipe. « J’ai loupé une balle sur le tir debout et j’étais tellement concentré au moment de repartir que j’ai oublié de tourner sur l’anneau de pénalité. Je m’en suis rendu compte dans la descente. C’est vraiment une mauvaise opération », analysait l'aîné de la fratrie Boe, prenant ensuite l'intervieweur à son propre jeu. « Que voulez-vous que je fasse ? Que je pleure ou que je prenne ma revanche ? C’est la seconde solution que j’ai choisie », confiait le Norvégien, pas si mécontent que cela de sa performance sur ce sprint d'Oberhof étant donné le contexte et son état de forme « J’ai pris un coup de froid, j’ai dû prendre des médicaments et par rapport à ce que j’ai vécu pendant les fêtes, mon résultat d’aujourd’hui n’est pas trop mal. » Il aurait été encore mieux sans cette boulette inimaginable.