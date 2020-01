Biathlon - Sprint de Ruhpolding (H) : 80eme victoire en Coupe du Monde pour Fourcade

22’41’’5

Quatre Français à la cérémonie des fleurs

Desthieux : « On marche sur tout le monde et, ça, c’est génial »

BIATHLON / COUPE DU MONDE (H)

Sprint de Ruhpolding (Allemagne) – Jeudi 16 janvier 2020

Martin Fourcade (FRA) en 22’41’’5 (0 faute au tir)

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 3’’1 (0)

Simon Desthieux (FRA) à 23’’5 (1)

Fabien Claude (FRA) à 23’’5 (1)

Emilien Jacquelin (FRA) à 45’’2 (1)

Antonin Guigonnat (FRA) à 46’’9 (1)

Classement général de la Coupe du Monde

Martin Fourcade (FRA) 447 points

Simon Desthieux (FRA) 392

Quentin Fillon Maillet (FRA) 382

Quatre-vingts !. Le Français est en grande forme en l’absence de Johannes Boe (pour cause de paternité) et il l’a de nouveau prouvé après s’être déjà adjugé le sprint et la mass start d’Oberhof la semaine dernière. Dossard jaune de leader du général sur le dos, le biathlète a réalisé la course parfaite avec notamment aucune faute au tir pour terminer premier endevant l’un de ses compatriotes. En effet, l’équipe de France est très compétitive à l’image de son leader et c’est Quentin Fillon Maillet qui décroche la deuxième place avec seulement 3,1 secondes de retard sur Fourcade. Également auteur d’un sans-faute, le Tricolore a devancé l’Allemand Benedikt Doll qui complète le podium (+12).« J’étais super content de faire cette course aujourd’hui, a déclaré le vainqueur au micro de La Chaîne L’Équipe après son arrivée. C’est également un super résultat d’équipe. ». Six biathlètes étaient au départ et aucun n’a déçu à l’arrivée puisque Simon Desthieux et Fabien Claude terminent en cinquième position à égalité (+23,5). Les deux Français ont réalisé une course identique avec une faute chacun au tir pour prendre part à la cérémonie des fleurs de ce sprint de Ruhpolding. De belles performances complétées par les douzième et treizième positions d’Emilien Jacquelin (+45,2) et Antonin Guigonnat (+46,9).Au-delà de la performance individuelle magistrale de Martin Fourcade, il faut donc retenir les bons résultats des Bleus. « On a une équipe incroyable, formidable. On marche sur tout le monde et, ça, c’est génial » a lancé Desthieux après la course sur La Chaîne L'Équipe. Des résultats qui annoncent un futur positif surtout que la prochaine course est le relais, prévu ce samedi dans ce même stade bavarois.qui s'élanceront en tant que favoris dans deux jours.Benedikt Doll (ALL) à 12’’0 (0)Vetje Sjaastad Christiansen (NOR) à 22’’2 (1)Philipp Nawrath (ALL) à 24’’6 (0)Artem Pryma (UKR) à 27’’3 (0)Johannes Kuehn (ALL) à 32’’0 (1)Dmytro Pidruchnyi (UKR) à 34’’8 (0)Johannes Thingnes Boe (NOR) 374Alexander Loginov (RUS) 359