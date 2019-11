Biathlon - Relais mixte d'Östersund : La France n'a jamais été dans le coup

Quelle démonstration de l’Italie pour le premier relais mixte de la saison ! Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer et Dominik Windisch ont remporté l’épreuve d'Östersund, en menant quasiment de bout en bout, même si la Norvège du redoutable Johannes Boe leur a fait peur jusqu’au bout. Les Italiens, qui n’ont pas effectué le moindre tour de pénalité et ont pioché neuf fois, se sont imposés avec quatre secondes d’avance sur la Norvège, qui aurait bien aimé que le relais soit un tout petit peu plus long pour que Johannes Boe dépasse Dominik Windisch dans la dernière droite, alors que la Suède complète le podium, à une minute des vainqueurs du jour.

Aymonier a mis fin à tout espoir de podium

Pour l’équipe de France, les espoirs de podium, voire de victoire, ont été plombés dès le premier relais. Célia Aymonier, auteure de trois pioches sur son premier tir, et de deux tours de pénalité et trois pioches sur le deuxième, a de suite mis les Bleus dans l’embarras, en donnant le relais à Anaïs Bescond en 19eme position, à 2’02 de l’Italie. Bescond, qui a jugé sa course « déplorable », n’a pas fait beaucoup mieux, même si elle a échappé au tour de pénalité (3 pioches sur chaque tir). Au moment de transmettre le relais à Quentin Fillon Maillon, les Bleus étaient alors 16emes à 3’11 de l’Italie. Mais le passage des femmes aux hommes n’a rien changé à la situation française. « QFM » n’a certes commis qu’une seule faute mais il n’a pas rattrapé énormément de temps sur les incroyables Italiens, transmettant le relais à Martin Fourcade en 12eme position, à 2’54 de la Squadra Azzura.

Quatre fautes pour Fourcade

Restait donc au roi français du biathlon, qui entame la saison avec un esprit revanchard, à réussir une belle de fin de relais. Ce fut mitigé… Il d’abord dû piocher trois fois sur son tir couché (tout comme son grand rival Johannes Boe), puis une fois sur son tir debout (0 faute pour Boe). Fourcade a finalement coupé la ligne d’arrivée en neuvième position, en ayant rattrapé 25 secondes sur Windisch. Une maigre consolation pour cette équipe de France bien décevante. Nul doute que les Bleus voudront prendre leur revanche dimanche lors des sprints !



RELAIS MIXTE D'ÖSTERSUND

Classement final (2x6km + 2x7,5km) - Samedi 30 novembre 2019

1- Italie en 1h05'56"1 (0 tour de pénalité + 9 pioches)

2- Norvège à 4"1 (0+15)

3- Suède à 59"9 (0+11)

4- Russie à 1'44"9 (1+13)

5- Autriche à 1'53"6 (1+10)

6- Suisse à 1'55"5 (1+15)

7- Allemagne à 2'20"9 (1+14)

8- Etats-Unis à 2'28"1 (0+7)

9- France à 2'29"1 (2+17)

10- Finlande à 2'45"8 (2+14)

...