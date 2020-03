Biathlon - Relais de Nove Mesto (F) : La Norvège s'impose devant la France

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/l-arrivee-du-relais-femmes-remporte-par-la-norvege-biathlon-cm-f-CNT000001omHT9.html"][/EMBED]



Très belle performance de la part de la France, malgré un tour de pénalité et dix pioches. Ce samedi, le relais tricolore, composé de Julia Simon, Justine Braisaz, Chloé Chevalier et Anaïs Bescond, a pris la deuxième place de la course (4x6km) disputée à Nove Mesto en République tchèque, à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de biathlon. Pour la troisième fois de la saison, les Tricolores sont montées sur un podium de la discipline, en Coupe du Monde, après leur deuxième place de Ruhpolding et leur troisième d'Oberhof.

La dernière accélération de Eckhoff a fait toute la différence

Devant, la Norvège, avec seulement huit pioches, était bien trop forte. Pour ce dernier relais de la saison, la nation forte du biathlon réalise ainsi le grand chelem, avec ce sixième relais remporté en autant de courses disputées en Coupe du Monde. Il a suffi d'une dernière accélération de Tiril Eckhoff, à la sortie du dernier pas de tir, pour mettre tout le monde d'accord. Anaïs Bescond l'ayant ainsi laissé filer. Le podium est complété par l'Allemagne, malgré un tour de pénalité et 14 pioches. Après des championnats du monde particulièrement compliqués, les Bleues se remettent donc parfaitement dans le bon sens de la marche, et avec la manière.



COUPE DU MONDE (F) / RELAIS DE NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement final (4x6km) - Samedi 7 mars 2020

1- Norvège en 1h09'14"8 (0 faute+8 pioches)

2- France à 28"7 (1+10)

3- Allemagne à 57"0 (1+14)

4- Ukraine à 58"5 (1+12)

5- Russie à 1'11"7 (1+12)

6- Italie à 2'01"3 (0+11)

7- Suède à 2'03"3 (1+12)

8- Pologne à 3'30"0 (1+14)

9- Suisse à 3'55"5 (2+16)

10- République tchèque à 3'55"5 (3+18)

...