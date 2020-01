Le patron est de retour ! Après deux semaines passées auprès de sa compagne pour célébrer la naissance de son premier enfant, Johannes Boe (26 ans) a repris du service ce jeudi en Slovénie à l’occasion de l’individuel de Pokljuka. Et il a immédiatement remis les pendules à l’heure en stoppant la série de victoires de Martin Fourcade (quatre de suite) pour enlever son sixième succès de la saison avec près de douze secondes d’avance sur le Français toujours porteur de ce dossard jaune qu’il s’est approprié pendant l’absence de son grand rival. Comme Fourcade, Boe a signé un sans-faute au tir malgré un léger accrochage sur le pas de tir à mi-course. Mais au même titre qu’il a déclenché ses balles à une vitesse impressionnante (trois secondes plus vite que le dossard jaune), le Norvégien, visiblement pas revenu pour faire les choses à moitié, n’a laissé aucune chance à ses concurrents sur les skis, Fourcade en premier lieu. Déjà incapable de tenir le rythme du cadet des frères Boe sur les spatules, le septuple vainqueur du classement général s’est de surcroît tiré une petite balle dans le pied en chutant bêtement lui aussi, en ressortant du pas de tir. Sur le coup, le Catalan a perdu quelques précieuses secondes, mais même sans ce contretemps, il semble (certains spécialistes pensaient l'inverse, le Français ayant cédé la tête de la course à Boe après cette chute), qu'il ne pouvait pas espérer mieux que la deuxième place jeudi sur ce deuxième individuel de la saison après Östersund lors de la première manche. Et voilà ce Johannes Boe qui avait toujours laissé entendre qu’il serait impossible pour lui d’aller chercher un deuxième sacre consécutif en ratant deux étapes qui y croit de nouveau. « C’est possible d’aller le rechercher », avouait en effet le nouveau maître de sa discipline sur La Chaîne L’Equipe. Dans le même temps, l’émotion envahissait le camp français et en particulier Fabien Claude (et son frère Florent, qui court pour la Belgique), auteur de son premier 20 sur 20 en Coupe du Monde et récompensé de sa magnifique performance avec une troisième place derrière Fourcade qui lui permet de monter sur un podium en Coupe du Monde pour la première fois de sa vie.

Le père de Fabien Claude porté disparu

Mais si le Vosgien avait les yeux fortement embués lors de la cérémonie des fleurs, le meilleur résultat en carrière du jeune biathlète de 25 ans, qui n’avait jamais fait mieux que cinquième, n’y était pour rien. Gilles Claude, le père de Fabien et Florent Claude fait en effet partie des quatre Français portés disparus (le corps du guide québecois a été retrouvé) depuis mardi soir au Québec suite à un accident de moto-neige après que la glace d'un lace gelé a cédé sous le poids de leurs engins. Et après deux jours de recherche, il va sans dire qu’il n’y a pratiquement plus aucun espoir de les retrouver vivants. Comme Martin Fourcade (« Ce n’était pas facile de prendre le départ aujourd’hui (jeudi) »), les enfants de Gilles l’aventurier ont d’ailleurs avoué qu’ils avaient longtemps hésité à participer à cet individuel compte tenu du contexte dramatique. L’histoire a finalement fait que Fabien Claude a réussi la course de sa vie quelques heures seulement après avoir appris le décès très probable de son père. Le Tricolore et son frère passé sous pavillon belge après avoir porté les couleurs bleu, blanc, rouge à ses débuts vont d’ailleurs quitter la Slovénie pour vivre leur « deuil » aux côtés de leur famille. « Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père et je suis content de lui rendre hommage de cette façon (…) Ce podium est pour lui aujourd’hui. Je suis fier de ce que j’ai fait aujourd’hui et je suis sûr qu’il est fier lui aussi. » La victoire de J.Boe dès son retour aux affaires, deux Français sur le podium dont Fabien Claude dans le contexte très sombre que l’on sait, ce premier individuel de l’année 2020 restera à n’en pas douter comme l’un des grands moments de la saison. Ou quand biathlon rime avec émotion.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POKLJUKA

Individuel hommes 20 km - Jeudi 23 janvier 2020

1- Johannes Boe (NOR), en 47'54”3 (0 tour de pénalité)

2- Martin Fourcade (FRA), à 11”4 (0)

3- Fabien Claude (FRA), à 25”6 (0)

4- Philipp Nawrath (ALL), à 36”7 (0)

5- Johannes Dale (NOR), à 1'02”4 (1)

6- Tarjei Boe (FRA), à 1'26”4 (1)

7- Quentin Fillon Maillet (FRA), à 1'28”5 (2)

8- Johannes Kühn (ALL), à 1'41”8 (1)

9- Vetle Christiansen (NOR), à 1'53”1 (1)

10- Benedikt Doll (ALL), à 2'06”5 (2)

11- Antonin Guigonnat (FRA), à 2'17”3 (1)

...

19- Simon Desthieux (FRA), à 3'26”1 (3)

29- Emilien Jacquelin (FRA), à 4'40” (3)