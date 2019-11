Biathlon - Östersund : Martin Fourcade sur le relais mixte classique

🇫🇷 Découvrez les compositions des relais pour la Coupe du Monde de #Biathlon à Östersund (SUE).

🤝 Relais Mixte

▶ Célia AYMONIER

▶ Anaïs BESCOND

▶ Quentin FILLON MAILLET

▶ Martin FOURCADE



🤝 Relais Single Mixte

▶ Julia SIMON

▶ Simon DESTHIEUX pic.twitter.com/N3vGPg6yLa



— FFS (@FedFranceSki) November 25, 2019

Martin Fourcade sur le relais mixte classique. La Fédération française de ski a dévoilé ce lundi, à six jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde à Östersund (Suède), la composition des deux relais de samedi sur la neige suédoise. Le sextuple lauréat du Gros Globe de cristal détrôné la saison dernière par le Norvégien Johannes Boe, présenté comme son successeur, sera aligné sur le relais mixte classique, programmé à 15h00. Le Catalan, déjà en grande forme (il a notamment remporté la mass start des sélections norvégiennes de Sjusjoen (Norvège) devant son compatriote Antonin Guigonnat le 17 novembre dernier), fera équipe avec Célia Aymonier, Anaïs Bescond et Quentin Fillon Maillet. Un peu plus tôt (13h10), Julia Simon et Simon Desthieux représenteront, eux, les couleurs tricolores sur le relais mixte simple, tandis que Guigonnat et Justine Braisaz, pas retenus pour ces relais, devront attendre dimanche et les épreuves de sprint (messieurs à 12h30, dames à 15h30) pour tenter de lancer leur saison.