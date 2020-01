Biathlon - Oberhof : Sans J.Boe, Fourcade remporte le sprint devant Jacquelin

Plus d'infos à venir



BIATHLON - COUPE DU MONDE / OBERHOF

Sprint hommes 10 km - Vendredi 10 janvier 2019

1- Martin Fourcade (FRA), en 25'27”2 (0 tour de pénalité)

2- Emilien Jacquelin (FRA), à 25”5 (1)

3- Johannes Kuehn (ALL), à 33” (1)

4- Matvey Eliseev (RUS), à 41”1 (0)

5- Alexander Loginov (RUS), à 47”8 (1)

6- Simon Desthieux (FRA), à 49”8 (1)

7- Anton Peiffer (ALL), à 1'00”1 (1)

8- Erlend Bjoentegaard (NOR), à 1'06”5 (2)

9- Johannes Dale (NOR), à 1'18”2 (2)

10- Vetle Christiansen (NOR), à 1'24”8 (3)

...

19- Quentin Fillon Maillet (FRA), à 1'46”3 (4)

36- Antonin Guigonnat (FRA), à 2'28”6 (4)

49- Fabien Claude (FRA), à 2'48”3 (4)