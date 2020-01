Biathlon - Mass start d'Oberhof (F) : Mäkäräinen triomphe, les Françaises sont loin

Elle a su tirer son épingle du jeu. Ce dimanche, Kaisa Mäkäräinen (37 ans) a remporté la mass start d'Oberhof en Allemagne, comptant pour la Coupe du Monde féminine de biathlon. Dans des conditions climatiques peu idéales, avec notamment de grosses rafales de vent, la Finlandaise a été particulièrement solide au tir, ne commettant, au final, qu'une seule petite faute. Un duo norvégien complète le podium, à savoir Tiril Eckhoff, malgré quatre fautes au tir, et Marte Olsbu Roiseland, auteur de trois fautes. Les deux compatriotes se sont départagées au sprint, sur la ligne d'arrivée. Derrière, les autres concurrentes n'ont guère été aidées par la météo, pour assurer au tir. D'ailleurs, Mäkäräinen est arrivée sur le dernier pas de tir, en compagnie de la Biélorusse Irina Kryoko. Cette dernière a finalement commis pas moins de quatre fautes tandis que son adversaire a pris tout son temps pour assurer. Les Françaises n'ont pas fait partie des chanceuses. La meilleure d'entre elles, Anaïs Bescond, n'a pris que la onzième place finale, avec sept fautes au tir. Julia Simon (17eme) et Justine Braisaz (24eme) sont bien plus loin.



COUPE DU MONDE (F) / MASS START D'OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement final (12,5km) - Dimanche 12 janvier 2020

1- Kaisa Makarainen (FIN) en 39'58"9 (1 faute)

2- Tiril Eckhoff (NOR) à 30"2 (4)

3- Marte Roeiseland (NOR) à 35"0 (3)

4- Dorothea Wierer (ITA) à 1'08"8 (5)

5- Denise Herrmann (ALL) à 1'25"0 (6)

6- Hanna Oeberg (SUE) à 1'38"0 (5)

7- Iryna Kryuko (BIE) à 1'40"7 (4)

8- Lena Haecki (ALL) à 1'49"7 (8)

9- Lisa Vittozzi (ITA) à 1'50"7 (5)

10- Katharina Innerhofer (AUT) à 1'52"0 (7)

11- Anaïs Bescond (FRA) à 2'06"5 (7)

...

17- Julia Simon (FRA) à 2'25"0 (9)

24- Justine Braisaz (FRA) à 3'15"5 (9)

...