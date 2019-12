Biathlon - Martin Fourcade : « A la fois très déçu et très heureux »

C'est un Martin Fourcade très indécis qui s'est présenté devant le micro de La Chaîne L'Equipe dimanche à l'issue du premier sprint de Coupe du Monde de la saison, sur la neige suédoise d'Östersund. Si le septuple vainqueur du classement général de la Coupe du Monde privé l'année dernière d'un huitième sacre par le Norvégien Johannes Boe regrettait ces deux erreurs sur le tir debout, il appréciait en revanche d'avoir enfin retrouvé du plaisir en compétition, une sensation qu'il n'avait pas eue la joie de connaître l'année dernière.

Fourcade : « Envie de surfer sur cet état d'esprit retrouvée »

« Je suis à la fois très déçu et très heureux, analysait le biathlète français, cinquième dimanche. C’est compliqué de trancher. Je suis déçu du résultat et de ce tir debout qui me coûte cher aujourd’hui et heureux parce que même après ces deux tours, je prenais du plaisir sur la piste à essayer d’être offensif et d’aller de l’avant. C’est ce que j’ai envie de conserver aujourd’hui. Bien sûr qu’il y a de la déception. Des courses de Coupe du Monde, j’en ai gagnées, j’en ai perdues. Aujourd’hui, c’est une de perdue, mais au niveau de l’état d’esprit et de l’attitude, c’est vraiment super. Je prends du plaisir et je suis sur une bonne dynamique. Alors, il y aura des courses plus difficiles, j’en ai conscience mais j’ai envie de surfer sur cet état d’esprit de jeunesse retrouvée (rires). »