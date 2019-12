Biathlon : J.Boe s'impose devant Fillon Maillet

Plus d'infos à venir



BIATHLON - COUPE DU MONDE / ANNECY - LE GRAND BORNAND

Poursuite hommes 12,5 km - Samedi 21 décembre 2019

1- Johannes Boe (NOR), en 30'07”8 (1 tour de pénalité)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA), à 22” (0)

3- Vetle Christiansen (NOR), à 1' (1)

4- Tarjei Boe (NOR), à 1'07”7 (2)

5- Benedikt Doll (ALL), à 1'23”8 (3)

6- Emilien Jacquelin (FRA), à 1'32”3 (2)

7- Martin Fourcade (FRA), à 1'32”5 (2)

8- Erlend Bjoentegaard (NOR), à 1'42 (5)

9- Anton Peiffer (ALL), à 1'51”6 (1)

10- Simon Schempp (ALL), à 1'58”3 (0)

...

15- Simon Desthieux (FRA), à 2'32”1 (5)

34- Fabien Claude (FRA), à 3'37”3 (6)

43- Antonin Guigonnat (FRA), à 4'10”7 (4)