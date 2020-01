Biathlon - Individuel femmes de Pokljuka : Premier podium de la saison pour Bescond, Herrmann s'impose

Anaïs Bescond attendait de remonter sur le podium depuis deux ans. Troisième vendredi de l’individuel femmes de Pokljuka derrière l’Allemande Denise Herrmann, qui n’avait encore pas gagné cette saison, et la Suédoise Hanna Oeberg, la Jurassienne pas gâtée ces derniers temps s’est refait une santé en retrouvant le Top 3 d’une course, 22 mois plus tard. Ce ne lui était plus arrivé depuis sa deuxième place sur la poursuite de Tuymen le 24 mars 2018. Il faut dire que la biathlète de 32 ans n’avait pas été épargnée par le sort depuis sa belle performance en Russie, la faute notamment à une blessure à un genou contractée lors de la préparation cet été. Débarrassée de ses problèmes physiques et de nouveau à cent pour cent, Bescond a retrouvé de sa superbe sur l’individuel 15km de vendredi sur la neige slovène, où elle s’est offert le luxe de terminer avec un 20 sur 20 au tir. Un sans-faute qui aurait pu lui permettre de l’emporter si elle s’était montré plus tranchante sur les skis, l’héroïne du jour Denise Herrmann ayant elle aussi blanchi toutes les cibles, et ce pour la première fois de sa carrière.

Braisaz sanctionnée par ses trois erreurs au tir

Malheureusement pour Bescond, sa prestation en ski n’a jamais été à la hauteur de celle sur le pas de tir. La médaillée d’or des Jeux de Pyeongchang sur le relais mixte a notamment perdu beaucoup de temps sur Herrmann et Hanna Oeberg, deuxième malgré une faute au tir (19 sur 20), sur son premier tour, trop poussif. « J’ai eu du mal à lancer la machine », déplorait ainsi à chaud la Française au micro de La Chaîne L’Equipe, sans remettre pour autant en question sa stratégie du jour, payante malgré tout. « J’avais pour consigne de ne pas partir trop vite pour pouvoir bien terminer et en remettre sur la fin. » Le bilan est plus que satisfaisant à l’arrivée pour la Tricolore du jour, particulièrement fière après-coup de son 20 sur 20. « Je suis vraiment contente, ça faisait longtemps que je ne l’avais pas fait. » Avec trois fautes au tir, Justine Braisaz pouvait difficilement espérer terminer dans les dix premières. Elle échoue à une place du Top 10 mais pourra se consoler avec le meilleur temps de ski. Le jour où elle associera les deux, la native d’Albertville, toujours en tête du classement général de l'individuel (elle s'était imposée à Östersund), pourra de nouveau rivaliser avec les meilleures. Comme Bescond l’a fait vendredi.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / POKLJUKA

Individuel femmes 15km - Vendredi 24 janvier 2020

1- Denise Herrmann (ALL), en 41'33”4 (0 tour de pénalité)

2- Hanna Oeberg (SUE), à 59”2 (1)

3- Anaïs Bescond (FRA), à 1'15”7 (0)

4- Lisa Vittozzi (ITA), à 1'21”7 (0)

5- Franzisska Preuss (ALL), à 2'02”8

6- Clare Egan (USA), à 2'10”4 (0)

7- Lisa Hauser (AUT), à 2'53”2 (1)

8- Irina Starykh (RUS), à 2'59”5 (0)

9- Aita Gasparin (SUI), à 3'02”6 (1)

10- Emma Lunder (CAN), à 3'06”8 (1)

11- Justine Braisaz (FRA), à 3'07”5 (3)

...

25- Julia Simon (FRA), à 4'40”1 (4)

28- Célia Aymonier (FRA), à 4'55”5 (4)

63- Chloé Chevalier (FRA), à 7'28”1 (5)

72- Caroline Colombo (FRA), à 8'41”7 (5)