Biathlon - Coupe du Monde : J.Boe remporte le sprint de Nove Mesto devant Fillon Maillet, Fourcade 6eme

BIATHLON - COUPE DU MONDE / NOVE MESTO

Sprint hommes 10km - Vendredi 6 mars 2020

1- Johannes Boe (NOR), en 24'56”8 (0 tour de pénalité)

2-Quentin Fillon Maillet (FRA), à 22”8 (0)

3- Tarjei Boe (NOR), à 1'01”1 (0)

4- Michal Krcmar (RTC), à 1'14”1 (0)

5- Jakob Fak (SLQ), à 1'16”6 (0)

6- Martin Fourcade (FRA), à 1'19”1 (1)

7- Tero Seppälä (FIN), à 1'29”5 (0)

8- Simon Desthieux (FRA), à 1'37”6 (2)

9- Johannes Dale (NOR), à 1'42”8 (1)

10- Emilien Jacquelin (FRA), à 1'44”4 (1)

...

15- Antonin Guigonnat (FRA), à 1'50”7 (1)

43- Fabien Claude (FRA), à 2'46”7 (4)