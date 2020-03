Biathlon - Coupe du Monde (F) : Bescond deuxième du sprint de Nove Mesto

Plus d'infos à venir



BIATHLON - COUPE DU MONDE / NOVE MESTO

Sprint femmes 7,5 km - Jeudi 5 mars 2020

1- Denise Herrmann (ALL), en 18'51”0 (0 tour de pénalité)

2- Anaïs Bescond (FRA), à 27”2 (0)

3- Marketa Davidova (RTC), à 49”7 (1)

4- Mari Eder (FIN), à 59” (1)

5- Tiril Eckhoff (NOR), à 1'11”11 (2)

6- Hanna Oeberg (SUE), à 1'11”7 (1)

7- Lisa Vittozzi (ITA), à 1'13”7 (2)

8- Elvira Oeberg (SUE), à 1'22”4 (0)

9- Monika Hojnisz-Starega (POL), à 1'24”4 (2)

10- Justine Braisaz (FRA), à 1'24”6 (3)

...

21- Célia Aymonnier (FRA), à 1'47” (3)

24- Julia Simon (FRA), à 1'49”7 (2)

58- Chloé Chevalier (FRA), à 2'50” (4)