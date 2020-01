Biathlon - Bescond : « C'est vraiment chouette ! »

Un retour sur le podium près de deux ans plus tard, un 20 sur 20 au tir, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un moment là aussi, Anaïs Bescond (31 ans) avait beaucoup de raisons de se réjouir, vendredi après avoir franchi la ligne d'arrivée de l'individuel femmes de Pokljuka (15 km). Le seul problème pour la Française était presque de réussir à mettre ses sentiments dans l'ordre. Mais la troisième place semblait quand même prendre le dessus sur son sans-faute sur les cibles. « Cela faisait longtemps (qu'elle n'avait pas terminé sur le podium), deux saisons déjà. L'année dernière, j'avais couru après tout l'hiver et je continuais encore de courir après, mais pas assez vite (rires). Et là, j'ai réussi enfin à faire quelque chose de très correct. Je suis vraiment contente. Même si je n'avais pas fait podium, d'avoir fait le 20, c'était la grosse satisfaction pour moi. De monter en plus sur le podium derrière, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, ça fait du bien, et ça me montre que je suis pas là juste pour être figurante dans des relais. »

Bescond : « On a tous été bouleversés »

Le timing, avec ce podium à un mois du début des Mondiaux semblait lui aussi faire le plus grand bonheur de la Jurassienne, qui attend beaucoup de ce rendez-vous. « Les Mondiaux, c'est un gros objectif de la saison pour moi. En plus avec ce site d'Antholz, que j'aime particulièrement. » Et comme il était dit que ce week-end serait chargé jusqu'au bout en émotion pour le camp français, Bescond ne pouvait terminer son intervention au micro de La Chaîne L'Equipe sans un mot pour Fabien et Florent Claude. Elle avoue d'ailleurs qu'en voyant le premier réussir à finir troisième (là aussi avec un 20 sur 20) dans un contexte aussi tragique, elle s'est dit qu'elle pouvait y parvenir elle aussi. « Hier (jeudi), on a tous été bouleversés par l'événement qui est arrivé pour la famille Claude. J'ai une pensée énorme pour eux. Ce qu'a fait Fabien, c'est vraiment beau, et ça m'a peut-être inspiré. En tout cas, j'avais une grosse pensée pour eux. »