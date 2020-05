Bastia, Heynckes, Pérec : Les 9 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1978 : Le PSV Eindhoven dompte le SC Bastia



Le PSV Eindhoven remporte la finale de la Coupe de l’UEFA face au SC Bastia (3-0 sur l’ensemble des deux matchs). Après Reims (par deux fois) et l’AS Saint-Étienne, le Sporting Club de Bastia devient le troisième club français à échouer en finale d’une Coupe d’Europe.

Naissances

Jupp Heynckes (football) né en 1945



Jupp Heynckes a évolué au poste d’attaquant, principalement au Borussia Mönchengladbach durant les années 1960 et 1970. Il remporte quatre championnats d’Allemagne, une Coupe d’Allemagne ainsi que la Coupe de l’UEFA en 1975. Il est encore aujourd’hui le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga avec 220 réalisations. Avec la sélection allemande, il remporte la Coupe du Monde 1974. Il devient entraîneur à la fin de sa carrière. Sur le banc de touche, Heynckes remporte quatre titres de Bundesliga avec le Bayern Munich et deux Ligues des Champions (avec le Real Madrid en 1997-1998 et avec le Bayern Munich en 2012-2013).



Marie-José Pérec (athlétisme) née en 1968



Marie-José Pérec est considérée comme la plus grande athlète de l’histoire de l’athlétisme français. Durant sa carrière, elle remporte trois médailles d’or olympique : une en 1992 aux Jeux de Barcelone sur 400 mètres et deux aux Jeux d’Atlanta en 1996 sur 400 mètres et 200 mètres. Grâce à cette performance, la Française devient la première athlète, hommes et femmes confondus, à avoir remporté, lors de deux Jeux olympiques consécutifs, le titre sur 400 mètres. Seize ans après l’annonce de la fin de sa carrière, Marie-José Pérec détient encore les records de France du 200m (21 s 99, 1996), du 400m (48 s 25, 1996), du 400m haies (53 s 21, 1995) et du relais 4×400 mètres (3 min 22 s 34, 1994).

Décès

Anthony Wilding (tennis) décédé en 1915



Ce tennisman néo-zélandais a remporté Wimbledon quatre fois en simple et quatre fois en double. Il a également gagné l’Open Australie deux fois en simple et une fois en double. Il fait partie des trois joueurs de l’histoire du tennis qui ont dû jouer huit matchs (au lieu de sept généralement) pour remporter un tournoi du Grand Chelem. Lors de la Première Guerre mondiale, Wilding s'engage dans les Royal Marines au sein de la Navy. Il meurt au front en 1915 dans le Pas-de-Calais. Depuis 1978, Anthony Wilding est membre de l’International Tennis Hall of Fame.