Basnko-Combiné (M): Pinturault en embuscade après le Super-G

Une fois n'est pas coutume, c'est un Super-G et non pas une descente qui lançait la première course du combiné de Bansko ce vendredi. Le Suisse Mauro Caviezel s'y est montré le plus rapide, devançant de 6 centièmes l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Le Français Alexis Pinturault pointe lui au troisième rang à seulement 16 centièmes avant le slalom, dont le départ est programmé à 13 heures.

Les autres Tricolores sont bien plus loin, Nils Alegre devant par exemple se contenter de la 17e place à l'issue du premier run, là où Thomas Mermillod Blondin pointe au 24e rang, alors qu'Adrien Théaux (32e) et Victor Muffat-Jeandet (34e) sont distancés.