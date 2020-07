Barguil, Heymans, Renard : Les 20 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

Naissances

Lors de l'étape reine du Tour de France entre Briançon et le col d’Izoard, Warren Barguil sort du groupe maillot jaune dans l’ascension finale pour revenir sur les échappés, les lâcher un par un et s’imposer en solitaire. Victorieux sur cette 18eme étape, le grimpeur de la formation Sunweb remportait ainsi la 2eme étape de Tour de France de sa carrière et s'assurait définitivement de garder le maillot à pois cette année-là.(rugby) né en 1978Cet arrière et ailier rejoint le CA Brive en cadet de 1994 à 1997. Il remporte ses premiers titres notamment celui de champion de France junior Crabos. Il intègre ensuite l’équipe du SU Agen pendant quatre ans, le Stade Toulousain pendant dix ans et l’Aviron Bayonnais pendant deux ans. Il connaît sa première sélection en équipe de France le 1er avril 2000 contre l’Italie. Durant sa carrière, il a été meilleur marqueur d’essais à Toulouse et élu meilleur ailier du Top 14 plusieurs années consécutives. Il remporte deux fois le titre de champion de France pour deux finales perdues, quatre fois vainqueur de la coupe d’Europe pour deux finales perdues. En équipe nationale, il soulève trois fois le trophée des Six Nations, et en 2011, il participe à la finale de Coupe du monde perdue contre la Nouvelle-Zélande aux côtés de Clerc, Médard, Yachvili et Trinh-Duc entre autres.(football) née en 1990Après avoir été recalée aux tests d’entrée du prestigieux centre de formation de Clairefontaine, Wendie Renard rejoint l’Olympique Lyonnais en 2006. Elle fait ses débuts avec l’équipe première en 2007 devenant championne de France pour sa première saison dans le Rhône. Le début d’une longue période faste avec son club, qui lui permet aujourd’hui d’afficher un palmarès impressionnant, comportant 14 titres de championne de France, huit Coupes de France et six Ligues des Champions. En attendant, peut-être, de connaître le même succès avec l’équipe de France, dont Wendie Renard est l’une des figures les plus populaires.