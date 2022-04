Badminton - Championnats d'Europe (double mixte) : Gicquel et Delrue décrochent l'argent

C’est la médaille d’argent 🥈pour le mixte Thom GICQUEL/Delphine DELRUE

Au terme d’une finale très disputée, les Bleus s’inclinent 21/16 20/22 16/21 face à Mark LAMSFUSS/Isabel LOHAU 🇩🇪



Bravo Thom, @dedeyyyyy et leur staff 👏 @EquipeFRA @Paris2024 @jeuxolympiques pic.twitter.com/toYbaXLtF9



— FFBaD (@FFBaD) April 30, 2022

La France repart de ces championnats d'Europe avec deux médailles

Ils s'en contenteront forcément. Ce samedi matin, lors des championnats d'Europe de badminton, qui se sont déroulés du côté de Madrid en Espagne, la paire française composée de Thom Gicquel et de Delphine Delrue a décroché la médaille d'argent, dans la catégorie de double mixte., qui avait alors le statut de tête de série numéro quatre. Une défaite deux sets à un (16-21, 22-20, 21-16). Onzièmes joueurs mondiaux, Gicquel et Delrue étaient, à l'occasion de cette compétition, les têtes de série numéros deux.Les Tricolores ont ainsi échoué à devenir les premiers Tricolores à décrocher un titre de champion d'Europe, malgré une rencontre qui a duré une heure et treize minutes de jeu. Malgré tout, cette médaille d'argent correspond à leur toute première médaille décrochée à l'occasion d'un grand rendez-vous international.D'une manière plus globale, à ces mêmes championnats d'Europe de badminton, du côté de Madrid en Espagne, l'équipe de France repart, avec un total de deux médailles. En plus de celle précédemment évoquée, ce vendredi, Toma Popov avait alors décroché la médaille de bronze, dans la catégorie simple hommes.