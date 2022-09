Aviron - Championnats du monde : Les Français Boucheron et Androdias sacrés en deux de couple

Les voilà à nouveau sur le toit du monde. Ce dimanche, à l'occasion des championnats du monde d'aviron qui se déroulent actuellement du côté de Racice en République tchèque, les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont décroché le titre en deux de couple. Dès l'entame de cette finale, les deux Français, partis à la ligne d'eau numéro quatre, ont alors pris les commandes de la course. Pour ne laisser absolument aucune chance à leurs différents adversaires en accentuant progressivement leur avance. Pour finir par s'imposer dans un temps de 6'9"34. Sur le podium du jour, les deux Tricolores devancent un duo espagnol, à savoir Aleix Garcia Pujolar et Rodrigo Conde Romero. Ces derniers étaient troisièmes lors de leur passage à chaque intermédiaire, avant donc de décrocher cette médaille d'argent, lors de la toute fin de course.

Boucheron et Androdias accumulent les titres

Quant à la troisième place du jour, elle revient à un duo australien, soit David Bartholot et Caleb Antill. Ces derniers se contentent donc du bronze alors qu'ils auraient pu espérer bien mieux durant la grande majorité de cette course. Il y a un peu plus d'un an, Boucheron et Androdias s'étaient déjà retrouvés au sommet, mais cette fois sur le toit de l'Olympe, après leur titre remporté à l'occasion de la toute dernière édition des Jeux Olympiques, qui s'est déroulée à Tokyo au Japon. Outre ces deux titres, le duo a également glané le titre mondial en 2018 à Plovdiv en Bulgarie. Ainsi que deux titres européens, l'un également en 2018 à Glasgow en Ecosse, l'autre en 2021 à Varèse en Italie. A la mi-août, les deux Français avaient alors préféré renoncer à l'édition 2022 des championnats d'Europe d'aviron, qui se sont déroulés à Munich en Allemagne.