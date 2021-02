Enfin une victoire pour l'Italie ?

La Nouvelle-Zélande a eu 46 cas de coronavirus à déplorer ces deux dernières semaines, et 26 habitants du pays sont décédés du covid-19 depuis le début de la pandémie. Des chiffres dont rêvent la plupart des pays du monde, mais cela n’a pas empêché les dirigeants néo-zélandais d’estimer qu’ils étaient trop élevés et d’instaurer un confinement de sept jours à Auckland, la capitale. Cette décision a des conséquences pour l’une des plus anciennes épreuves sportives du monde, la Coupe de l’America, qui devait débuter samedi prochain dans la baie d’Auckland. Les organisateurs ont en effet annoncé ce dimanche le report des premières régates entre Emirates Team New Zealand et Luna Rossa Prada Pirelli, qui vont d’affronter dans cette 36eme édition de la Coupe de l’America. La compétition ne débutera pas avant le mercredi 10 mars. «», a expliqué Tina Symmans, la présidente d’America’s Cup Events.En 2017, l'équipe néo-zélandaise était allée s'imposer sur le score de 7-1 contre les Américains d'Oracle, et comme le veut le règlement, Emirates Team New Zealand va défendre son titre quatre ans plus tard, à domicile.Ils viseront leur toute première victoire dans cette compétition mythique, et la troisième d'une équipe européenne, après les Suisses d'Alinghi en 2003 et 2007 La Coupe de l'America se déroulera au meilleur des treize manches, avec deux régates par jour. Des régates prévues au départ le 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 15 mars, mais le calendrier va donc être bouleversé par le confinement. Rappelons que cette édition marque le retour des bateaux monocoques. Ils mesurent 23 mètres et sont équipés de foils.