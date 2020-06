Argentine 78, Van Basten, Abdul-Wahad : Les 25 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissance

Le 25 juin 1978, l’Argentine est sacrée championne du monde pour la première fois en battant les Pays-Bas en finale, 3-1 après prolongation.Après de nombreux échecs en finale de compétitions internationales, les Pays-Bas remportent leur premier titre en s’imposant 2-0 face à l’URSS lors de la finale du Championnat d’Europe 1988. Le match est marqué par une réalisation incroyable de Marco Van Basten. Alors que les Néerlandais mènent déjà 1 but à 0, l’attaquant de l'AC Milan s’en va inscrire une reprise de volée d’anthologie à la 54ème minute qui leur permettra de faire le break.Pour la première fois depuis 1960, un Français est sélectionné lors de la draft NBA. Tariq Abdul-Wahad est ainsi choisi par les Sacramento Kings à la 11ème place en provenance de l’université de San José. Quelques semaines plus tard, il deviendra le premier Français de l'histoire a fouler un parquet de NBA.(rugby) né 1970Durant sa carrière de joueur, Émile Ntamack a évolué aux postes de centre, d’ailier, et d’arrière, au sein du Stade toulousain, club où il a fait toute sa carrière. Avec les Rouge et Noir, Ntamack remporte 6 boucliers de Brennus ainsi que 3 trois coupes d’Europe. Sélectionné à 46 reprises avec le XV de France, le joueur originaire de Lyon réalise le Grand Chelem avec les Bleus lors du tournoi des 5 Nations 1997. À sa retraite, Émile Ntamack devient entraîneur de l’équipe de France U20 qu’il mènera au sacre mondial en 2006. Après des expériences sur le banc l’équipe de France et de l’Union Bordeaux Bègles, il revient au Stade toulousain en 2017 afin de prendre en charge les équipes de jeunes du club.