Ajax Amsterdam, Steven Gerrard, Joseph Maigrot : Les 30 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1973 : L’Ajax Amsterdam entre dans l’histoire

L’Ajax Amsterdam remporte la Coupe des clubs champions européens en s’imposant 1-0 en finale face à la Juventus Turin. Le club hollandais réussit ainsi l’exploit de remporter trois années de suite le trophée (seul le Real Madrid a fait mieux avec cinq trophées consécutifs ; le Bayern Munich et le Real Madrid, de nouveau, réaliseront par la suite la même chose).

Naissance

Steven Gerrard (football) né en 1980

Steven Gerrard est considéré comme l’un des plus grands footballeurs anglais de tous les temps. Ayant évolué la quasi-totalité de sa carrière dans son club formateur de Liverpool, Gerrard démarre sa carrière avec les Reds en 1998. En 2003, le milieu de terrain devient capitaine de son équipe. Avec Liverpool, « Stevie G » a remporté deux coupes d’Angleterre, trois coupes de la Ligue, une Ligue des champions, une Coupe UEFA et deux Supercoupes d’Europe. Depuis le 5 juin 2018, Steven Gerrard est l’entraîneur du mythique club écossais du Glasgow Rangers Football Club.

Décès

Joseph Maigrot (athlétisme) décédé en 1983

Cet ancien athlète est connu pour être l’un des meilleurs entraineurs en athlétisme du 20ème siècle. Joseph Maigrot a particulièrement marqué l’histoire du sprint et des relais en France grâce à des techniques révolutionnaires pour l’époque. Il fut l’un des premiers entraîneurs à mettre en place la technique du relais « par le bas » (coude fléchi et main fléchie vers le sol plutôt que bras tendu à l’horizontale) que la France devient la seule à adopter et qui devient ainsi sa spécificité. Le grand stade couvert de l’Institut national du Sport (INSEP), situé dans le bois de Vincennes, porte son nom.