500 Miles d'Indianapolis: Une McLaren hors sujet, Alonso pas qualifié !

C'est une véritable catastrophe pour Fernando Alonso. Le pilote espagnol avait en grande partie placé les 500 Miles d'Indianapolis au coeur de sa saison mais McLaren n'a pas été en mesure de lui proposer une monoplace digne de ce nom. Le double champion du monde de F1, même en passant par les repêchages (Last Road Shootout) n'a pas été en mesure de se qualifier pour l'épreuve qui va se dérouler la semaine prochaine. Il a en effet terminé avec le 34e chrono, soit celui du premier éliminé puisque le peloton pour la 103e édition des 500 Miles d'Indianapolis comportera 33 bolides...

La dernière option serait que McLaren rachète la place d'un qualifié comme cela se pratique pour cette épreuve.

A difficult week, no doubts. We tried our best, even today with a completely different set up and approach, 4 laps flat on the throttle but we were not fast enough. It’s never easy to drive around here at 227mph +,… https://t.co/f49ZnnWwqG