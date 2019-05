500 Miles d'Indianapolis-Essais: Power en tête devant Pagenaud, Alonso à l'arrêt

Will Power a signé la meilleure moyenne lors de la première journée des essais des 500 Miles d'Indianapolis. Il a effectué un tour de l'ovale à une moyenne de 229,745 miles par heure, soit un chrono de 39"1738. L'Australien devance, d'un souffle, Simon Pagenaud son coéquipier du Team Penske qui vient de remporter le Grand Prix d'Indianapolis. Le Français a bouclé son meilleur tour en 39"181... A noter par ailleurs la 6e place de Sébastien Bourdais tandis que ce fut bien plus compliqué pour Fernando Alonso qui n'a pu faire qu'un tour dans la dernière session et qui doit se contenter du 32e chrono.