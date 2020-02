15km d'Ulricehamn (H) : Manificat l'emporte d'une seconde

Maurice Manificat renoue avec la victoire ! Depuis son succès sur le 15km style libre de Davos (Suisse) en décembre 2017, le fondeur français n'avait plus connu le bonheur d'une victoire (et même d'un podium) en Coupe du Monde. C'est désormais chose faite depuis ce samedi, avec sa victoire sur cette même discipline, le 15km style libre, à Ulricehamn en Suède. Le fondeur de 32 ans a livré une magnifique bataille avec le Norvégien Simen Hegstad Krueger et s'est finalement imposé avec 1"1 d'avance pour aller décrocher sa dixième victoire en Coupe du Monde. Un autre Norvégien, Didrik Toenseth, complète le podium, à 8"7 du Français. Deux autres tricolores terminent dans le Top 20 : Adrien Backscheider et Jean-Marc Gaillard.



SKI DE FOND - COUPE DU MONDE (H) / 15KM D'ULRICEHAMN (SUEDE)

Classement final - Samedi 26 janvier 2019

1- Maurice Manificat (FRA) en 34'55"4

2- Simen Hegstad Krueger (NOR) à 1"1

3- Didrik Toenseth (NOR) à 8"7

4- Sergey Ustiugov (RUS) à 11"2

5- Sjur Roethe (NOR) à 19"9

...

16- Adrien Backscheider (FRA) à 49"9

20- Jean-Marc Gaillard (FRA) à 55"5

21- Clément Parisse (FRA) à 58"2

22- Robin Duvillard (FRA) à 58"3

46- Hugo Buffard (FRA) à 1'52"6

56- Valentin Chauvin (FRA) à 2'26"7

...