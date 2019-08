Battu la semaine dernière par Richard Gasquet à Cincinnati, Andy Murray, qui poursuit sa tentative de retour en simple après son opération à la hanche, a été éliminé lundi soir au 1er tour du tournoi de Winston-Salem. L'Ecossais a été défait en deux sets par l'Américain Tennys Sandgren, au terme d'un rude combat (7-6 [8], 7-5). Murray a ainsi manqué une balle de set dans la première manche, avant d'effacer deux breaks de retard dans le deuxième acte, en vain. L'ancien n°1 mondial va maintenant disputer l'US Open, mais uniquement en double.

In two tight sets it's Tennys Sandgren who takes out former world no. 1 Andy Murray in his quest for his first singles win after hip surgery. 7-6(8), 7-5.



He takes on no. 2 seed wild card and Denis Shapovalov at 7:00pm EDT.

