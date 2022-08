Cette semaine au tournoi ATP d'Umag, la logique a été respectée pour les deux têtes de série Carlos Alcaraz (numéro 1) et Jannik Sinner (numéro 2), tous deux qualifiés en finale. Un statut leur octroyant le droit d'effectuer leur entrée en piste sur la terre battue croate seulement à partir de mercredi. Une relative fraîcheur leur permettant de franchir les obstacles se dressant sur leur parcours sans réelles encombres. Seul Carlos Alcaraz a perdu une manche lors de ses trois rencontres précédentes contre l'Italien Giulio Zeppieri en demi-finale (7-5, 4-6, 6-3). Cela laissait donc présager d'une belle finale ce dimanche entre deux joueurs de moins de 21 ans appartenant au gotha mondial. D'autant plus que leurs duels se sont toujours avérés serrés. Carlos Alcaraz menait 2-0 mais le Transalpin a rétabli un certain équilibre cette année en huitième de finale à Wimbledon.





La première manche s'est révélée conforme aux attentes avec un combat poussé jusqu'au jeu décisif. Aucun des deux hommes n'a offert la moindre balle de break à son adversaire. Au bout d'1h04, l'Espagnol a empoché ce premier combat des plus âpres (7-5). Ensuite, le 10eme joueur mondial a haussé le ton et a enlevé le second chapitre sur le score de 6-1. Cependant, le score ne reflète en rien la physionomie de cette nouvelle bataille. Jannik Sinner a eu besoin de 48 minutes et d'écarter huit balles de break pour parvenir à ses fins. Ensuite dans le dernier acte, l'Italien a conservé sa ligne de conduite. A savoir une solidité à toute épreuve sur ses mises en jeu et des initiatives très à propos concrétisées par deux breaks. Ces points décisifs arrachés à des moments-clés ont achevé le moral d'acier du natif d'El Palmar qui s'est incliné une nouvelle fois 6-1 suite à un dernier jeu blanc après 2h28 de jeu (6(5)-7, 6-1, 6-1). Jannik Sinner remporte à Umag son premier tournoi de l'année sur le circuit ATP. Presque un an jour pour jour après son dernier trophée soulevé à Washington.