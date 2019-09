Il y a deux semaines, Jo-Wilfried Tsonga remportait le Challenger de Cassis – un passage par l’antichambre de l’élite ATP qui a lui a "fait un bien fou", selon son propre aveu. Alors dans le creux de la vague après une douloureuse défaite au premier tour de l’US Open (contre Sandgren, en cinq sets, après avoir mené deux manches à rien), le colosse sarthois a bien rebondi depuis. Le voilà lauréat du tournoi de Metz ce dimanche, aux dépens d’un Aljaz Bedene qui au cours de sa semaine lorraine s’était mué en bourreau de représentants tricolores, après ses victoires sur Rayane Roumane, Gilles Simon et Benoît Paire.

Ce jour encore, malgré une arène mosellane acquise à la cause de son adversaire, le Slovène a donné du fil à retordre à son aîné manceau, le poussant dans ses retranchements sans jamais être parvenu cependant à lire son service. Un peu moins percutant sur sa mise en jeu d’ailleurs que lors des tours précédents (54% de premières balles), Jo-Wilfried Tsonga n’en a pas moins converti en points 92% de ses services initiaux, pour ainsi céder une opportunité de break et une seule à son opposant. Occasion manquée qui plus est.

Incapable de faire le break, Aljaz Bedene a certes enlevé le premier acte au tie-break (6-7[4]), mais il a ensuite manqué de jus pour faire la différence dans une deuxième manche abandonnée là aussi au jeu décisif (7-6[4]). Pour finalement sombrer dans un troisième set à sens unique ou presque (6-3). Onze ans après avoir ouvert son palmarès ATP du côté de Bangkok, Jo-Wilfried Tsonga, du haut de ses 34 ans, s’offre un 18e titre en carrière, pour 30 finales disputées (seul Yannick Noah parmi le gratin français a fait mieux avec 23 sacres en simple). Un quatrième triomphe ici à Metz (après 2011, 2012 et 2015) et un 10e succès à domicile après ses coups d’éclat à Bercy, à Lyon, à Montpellier ou encore à Marseille, trois fois, par le passé. La fibre hexagonale.