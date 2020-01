Une victoire pour commencer. Comme cela avait déjà été le cas lors de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe Davis, en novembre dernier à Madrid (2-1 face au Japon), l'équipe de France a débuté idéalement son tournoi, samedi à Brisbane pour le premier match des Tricolores dans l'histoire de l'ATP Cup, avec un succès (2-1) aux dépens du Chili. Malheureusement pour le camp français, les Bleus n'ont pas fait le plein face aux Chiliens. Si Benoît Paire et Gaël Monfils ont fait le travail en simple, respectivement face à Nicolas Jarry et Christian Garin, le double, composé pour l'occasion de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin s'est, lui, montré incapable d'apporter un troisième point à la France, finalement victorieuse 2-1 uniquement des Chiliens. Une défaite qui pourrait peser lourd dans la balance, d'autant que personne n'a oublié que celle de Monfils face aux Japonais à Madrid (contre Nishioka) à l'aube d'une claque face à la Serbie (qui fait encore partie du groupe des Français) avait coûté la qualification lors de la dernière Coupe Davis.

Une défaite en double qui pourrait coûter cher



En attendant l'issue de ce premier tour pour les Bleus, la note reste toutefois positive, avec ces deux succès en simple pour les hommes de Gilles Simon, désigné capitaine. Surtout que dans le premier match, Paire n'est pas passé loin d'une nouvelle déconvenue. L'Avignonnais s'est en effet retrouvé avec un set et un break à combler face à Jarry avant de réussir à renverser la vapeur (6-7, 6-3, 6-3). Même s'il s'est retrouvé mené 3-1 au début de la deuxième manche, Monfils, lui, a connu moins de difficulté pour se sortir des griffes de Garin (6-3, 7-5). Un deuxième succès qui a permis ensuite à Mahut et Roger-Vasselin de ne pas à avoir à disputer un double décisif. Heureusement pour les Bleus, car nos deux représentants n'ont pas pesé lourd face à la paire Garin-Jarry (7-5, 6-2) en dépit de quelques (timides) tentatives de réaction. Espérons que ce revers restera anecdotique.



ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A (à Brisbane)

1- France : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 1 match perdu)

2- Chili : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 1 match gagné, 2 matchs perdus)

Serbie

Afrique du Sud



1ere journée - Samedi 4 janvier

FRANCE - CHILI : 2-1

Paire (FRA) bat Jarry (CHI) : 6-7 (3), 6-3, 6-3

Monfils (FRA) bat Garin (CHI) : 6-3, 7-5

Garin/Jarry (CHI) battent Mahut/Roger-Vasselin (FRA) : 7-5, 6-2



8h30 : SERBIE - AFRIQUE DU SUD

Lajovic (SER) - Harris (AFS)

Suivi de : Djokovic (SER) - Anderson (AFS)

Suivi de : Djokovic/Troicki (SER) - Klaasen/Roelofse (AFS)



Groupe B (à Perth)

Espagne

Japon

Géorgie

Uruguay



1ere journée - Samedi 4 janvier

JAPON - URUGUAY : 2-0 (en cours)

Soeda (JAP) bat M.Cuevas (URU) : 6-1, 6-3

Nishioka (JAP) bat P.Cuevas (URU) : 6-0, 6-1

Suivi de : Matsui/McLachlan (JAP) - M.Cuevas/P.Cuevas (URU)



10h30 : ESPAGNE - GEORGIE

Bautista Agut (ESP) - Metreveli (GEO)

Suivi de : Nadal (ESP) - Basilashvili (GEO)

Suivi de : Carreno Busta/Nadal (ESP) - Baksi/Tsivadze (GEO)



Groupe E (à Sydney)

1- Argentine : 2 points (1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 1 match perdu)

2- Pologne : 0 point (0 victoire, 1 défaite, 1 match gagné, 2 matchs perdus)

Croatie

Pologne



1ere journée - Samedi 4 janvier

ARGENTINE - POLOGNE : 2-1

Pella (ARG) bat Majchrzak (POL) : 6-2, 2-6, 6-2

Hurkacz (POL) bat Schwartzman (ARG) : 4-6, 6-2, 6-3

Gonzalez/Molteni (ARG) battent Hurkacz/Kubot (POL) : 6-2, 6-4



7h30 : AUTRICHE - CROATIE

Novak (AUT) - Cilic (CRO)

Suivi de : Thiem (AUT) - Coric (CRO)

Suivi de : Marach/Melzer (AUT) - Dodig/Mektic (CRO)