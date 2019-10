Le Masters 1000 de Shanghai est déjà terminé pour Gaël Monfils. Le n°1 français a cédé en deux sets contre le Polonais Hubert Hurkacz (6-2, 7-6 [1]), ce mardi, sans parvenir à breaker une seule fois le Polonais.

Le Parisien termine ainsi une tournée asiatique décevante (deux victoires en trois tournois) et sera la semaine prochaine à Anvers.

